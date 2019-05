Casal é preso com oito petecas de cocaína, pistola e mais de R$ 1 mil, em Mojuí dos Campos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um homem e uma mulher foram presos após abordagem policial a um veículo na madrugada desta segunda-feira (6) em Mojuí dos Campos, no oeste do Pará. Segundo a polícia, o carro foi interceptado e o condutor, identificado como João Bosco Aguiar Pina, estava aparentemente embriagado, dentro do carro foram encontradas oito “petecas” de cocaína.

