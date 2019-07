Casal é preso em flagrante por comercialização de entorpecentes na comunidade de Jardim do Ouro

(Foto:Divulgação)_ -Por volta de 01:30hrs da madrugada desta segunda-feira 22 de julho de 2019, na comunidade Jardim do Ouro a guarnição composta pelo militares Sgt Coelho, Cb Sobrinho, Cb Novaes, Cb Murilo e SD Salles, através de denúncia anônima prenderam em flagrante um casal acusados de comercialização de entorpecentes.

Após denúncia os militares fazendo rondas rotineiras na comunidade, se depararam com o casal Rodrigo Alves Botelho de 28 anos de idade e Niele Kátia Pereira Rêgo de 24 anos em via pública.

Ao serem revistados com eles foram encontrados a quantia de 05 (cinco) papelotes de entorpecentes aparentando ser “Crack” e uma quantia em dinheiro no valor de R$: 2,183,50 reais.

O casal foi preso em flagrante e conduzidos para o PPD para dar esclarecimentos, em seguida foram encaminhados para delegacia de Polícia Civil de Itaituba para as devidas providências cabíveis.

Os dois foram acompanhados na delegacia na manhã desta segunda-feira, por uma equipe de policiais militares, ao chegar foram ouvidos pelo delegado de plantão e posteriormente ficarão a disposição da justiça para audiência de custódia.

Vale ressaltar que a muito tempo o casal vinha fazendo a comercialização de entorpecentes na comunidade, e graças a parceria dos comunitários denunciando essas atitudes mais uma boca de fumo foi fechada.

