Casal é preso por tráfico de drogas no município de Rurópolis

(Foto:Reprodução) – Um casal acusado por tráfico de drogas foi preso, na madrugada deste sábado (08), pela Polícia Militar do Pará, no município de Rurópolis, sudoeste paraense. A polícia não divulgou os nomes dos indivíduos, mas informou que, além de drogas, apreendeu uma quantidade de dinheiro e objetos roubados durante a ação.

O casal foi encaminhado juntamente com o material apreendido para a delegacia do município.

“Equipes da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (17ª CIPM), unidade que integra o Comando de Policiamento Regional X, com sede em Itaituba, apreenderam dinheiro, drogas e objetos roubados durante prisão de um casal por tráfico de drogas no município de Rurópolis, no sudoeste paraense”, informou, em nota.

“A ação policial ocorreu na madrugada deste sábado (8) no bairro Leitoso. Os policiais militares receberam uma denúncia anônima que os levou até a casa de uma suspeita. No momento em que a PM chegou ao local, um suspeito com uma pequena quantidade de crack, estava saindo da residência, onde foram encontrados R$ 1.304,00 em dinheiro, além de 226 gramas de crack e alguns objetos”, detalhou a nota.

Fonte: O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...