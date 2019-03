Casal é preso suspeito de ser mandante de crime na estrada do Juá; PM teria recebido R$ 10 mil para executar homem

Celio Sousa Fernandes, de 38 anos, foi encontrado morto na estrada de acesso ao Lago do Juá, em Santarém, no início do mês de fevereiro — Foto: Reprodução/Redes Sociais-O corpo de Célio Fernandes foi encontrado na estrada do Juá, em Santarém, em uma cova rasa no dia 6 de fevereiro.

A Justiça de Santarém, no oeste do Pará, decretou na quarta-feira (13) a prisão temporária dos suspeitos da morte de Célio de Sousa Fernandes, de 38 anos, encontrado em uma cova rasa na estrada do Juá no dia 6 de fevereiro. Segundo a polícia, os mandantes do crime são a companheira da vítima e o amante dela. Os dois teriam contratado e pago a um policial militar R$ 10 mil para cometer o crime.

De acordo com as investigações, Celso foi morto pelo policial militar Taliandresson Junio Pereira Alves, que foi contratado por Elziete Nascimento de Sousa e Nagib Jorge do Carmo Monteiro (o amante). Dos três mandados expedidos pelo juiz Gabriel Veloso de Araújo, da 3ª vara criminal, dois foram cumpridos na manhã de quarta, pelo delegado da Polícia Civil Dmitri Teles Esmeraldo.

Policial militar Taliandresson Junio Pereira Alves teria recebido R$ 10 mil para cometer o crime — Foto: Polícia Civil/Divulgação

O crime, segundo a polícia civil, teria sido motivado porque a vítima teria agredido a companheira e também abusado sexualmente da enteada, além de ter tentado manter um relacionamento amoroso com a esposa do suspeito Nagib.

A mulher se apresentou na 16ª Seccional de Polícia Civil na noite de quarta-feira, acompanhada de seu advogado, para cumprimento do mandado de prisão.

Taliandresson é lotado na PM em Rurópolis, no oeste do Pará, e foi afastado por licença médica por 180 dias, para tratamento psiquiátrico. Ele já teria outras acusações de homicídios, inclusive no município de Itaituba, região sudoeste do Pará.

As prisões temporárias são de 30 dias, podendo ser prorrogadas ou convertidas em preventivas.

Por: G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...