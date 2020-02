Casal erra endereço e mulher dá à luz em calçada de antigo hospital de Altamira, no PA

Mulher dá à luz a criança na calçada em Altamira, no Pará – ( Foto:Reprodução)

Uma mulher deu à luz na calçada no último domingo (2) em frente a um antigo hospital no município de Altamira, sudoeste do Pará. Segundo testemunhas, o marido levou a esposa ao local acreditando que no prédio funcionava o hospital São Rafael. Porém, o espaço foi desativado há dois anos.

O parto foi realizado por uma médica da central de triagem do Samu, que funciona no espaço.

O caso foi registrado por celulares. Nas imagens é possível ver a médica realizando o parto e dando os primeiros socorros a mulher e a criança. Segundo a mãe, não houve tempo para que o atendimento médico fosse realizado em outro lugar.

Após o parto, a mãe e a criança foram encaminhados para o hospital regional de Altamira, onde receberam atendimento. Segundo o hospital, a criança é uma menina, que foi batizada de Vitória. Ambas devem receber alta ainda na tarde desta segunda (3)

Por G1 PA — Belém

