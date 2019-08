Casal especialista em fraudar empréstimos de idosos é presos em Augusto Corrêa

(Foto:Reprodução)-Fingindo facilitar empréstimos, dupla chegava a hospedar as vítimas em sua casa para desviar o dinheiro assim que o saque era autorizado

Ozias Pereira Barros e Domingas do Espírito Santo Cardoso de Sousa foram presos nesta terça-feira (06) por associação criminosa e estelionato, durante a operação “Saint Anne”, da Polícia Civil do Pará, deflagrada no município de Augusto Corrêa. Eles contratavam intermediários e pagavam uma comissão entre 20 e 50 reais sempre que eles apresentassem ou levassem idosos e outras pessoas que estavam a procura de fazer empréstimos cujo dinheiro nunca chegava na mão das vítimas.

Quando as vítimas não conseguiam sucesso na operação bancária, seja porque eles já tinham chegado no limite da margem ou porque já tinham chegado no limite da idade, elas confrontavam quem teria facilitado o empréstimo. A partir de então, os acusados passavam a ludibriar as vítimas, de modo que dizia que “os outros empréstimos seriam zerados” e que as vítimas “nada pagariam” posteriormente. As vítimas só percebiam o golpe meses depois, quando notavam que em suas contas o benefício ou salário era mínimo, impossibilitando de de manter as próprias expensas.

O mandado de prisão preventiva do casal, foi solicitado pelo Ministério Publico, deferido pela juíza Angela Graziela Zottis. A maioria dos golpes praticado pela dupla criminosa datavam de anos anteriores, como 2016 e 2015, o que era insuficiente para decretação da preventiva dos indiciados. Diante de tal situação, a equipe policial, na época sob comando do delegado Luiz Guilherme, passaram a dar continuidade no caso, colhendo informações sobre o fato, uma vez que, apenas alguns meses depois do indiciamento e interrogatório dos autores, novas vítimas compareceram à delegacia de Augusto Correa, para registrar ocorrência de fatos semelhantes aos praticados pelos acusados, explica o delegado.

Segundo o delegado, foi tombado novo procedimento, que gerou processo sobre os acusados, no qual também foram ouvidas, além de novas vítimas, testemunhas, que geralmente eram obrigados a acompanhar o idoso enganado. “Foram ainda, identificadas pessoas que ajudaram na empreitada criminosa, dentre estes, uma idosa de nome, Francisca Guimarães do Rosário, o que fez com que houvesse necessidade da equipe montar novo inquérito com vários elementos que provavam o ato criminoso Diante disso a equipe deslocou-se até o local, Vila do Patal, Zona Rural de Augusto Correa, onde foi executado o cumprimento aos mandados de prisão contra os acusados”, enfatiza.

Conta o delegado que após enganar as vítimas, o acusado, as levava em carro, geralmente fretado, para as empresas financeiras localizadas nos municípios de Bragança, Castanhal e a Belém para realizarem empréstimos. Quando o dinheiro era disponibilizado, Ozias tirava o proveito indevido, muitas vezes ficando junto com sua companheira, Domingas, com mais de 60% do valor contratado. Em um dos casos, chegou a hospedar a vítima durante três dias, em sua residência, até o dinheiro finalmente cair em conta e ele poder consumar o estelionato. Domingas, sempre atuava em conjunto, sendo a responsável por tirar o extrato das contas das vítimas e entrar com eles nas instituições bancárias.

Em novo interrogatório, Ozias chegou a contar que no período que atuou, por mais de 10 anos no ramo de empréstimos, chegou a enganar mais de 100 pessoas na região de Viseu, Bragança, Augusto Correa, Tracuateua, Capanema, dentre outros municípios. Ozias já responde pelo crime de estelionato. Agora, ambos estão presos e à disposição da justiça, por praticarem o crime de associação criminosa e estelionato.

Por:O Liberal

