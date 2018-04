Casal faz sexo em frente à Câmara Municipal como forma de protesto. Veja o vídeo!

(Foto: Divulgação) – Querendo fazer uma manifestação para reivindicar melhorias na cidade, um casal resolveu inovar o conceito de “ato público”. Os dois gravaram um vídeo fazendo sexo em frente à Câmara de Vereadores para exigir uma ação dos parlamentares em diveras áreas do município.

O caso ocorreu em Teixeira de Freitas, no interior da Bahia. Na gravação, o casal está fazendo sexo encostado na grade da Câmara, enquanto o homem pede atenção do poder público. “Estou aqui em frente à Câmara de Teixeira de Freitas reivindicando saneamento básico, asfaltamento, emprego e mais necessidade que não tem… É mais uma maneira que eu tive de reivindicar os direitos de tudo, dessa cidade que não tem nada. Essa cidade é uma cidade defasada, com políticos que só sabem ganhar dinheiro e é isso aí. Essa foi a maneira mais fácil que eu tive de reivindicar os direitos”, afirma.

Na segunda-feira (2), a Câmara Municipal emitiu uma nota de repúdio ao ato e afirmou que irá registrar o caso na Polícia Civil.

(Com informações do R7)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

a

Curtir isso: Curtir Carregando...