Casal fica preso às ferragens e morre em acidente entre carreta e caminhão na BR-163 em MT

Casal morreu em acidente entre carreta e caminhão na BR-163 em Lucas do Rio Verde — Foto: Vander Gomes/Lucas Notícias

Segundo a Concessionária Rota do Oeste, que administra o trecho da rodovia, os dois veículos colidiram de frente. As causa do acidente ainda devem ser apuradas.

Um casal morreu neste sábado (3) em um acidente entre um caminhão e uma carreta na BR-163, em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá. Segundo a Concessionária Rota do Oeste, que administra o trecho da rodovia, as vítimas ficaram presas às ferragens e morreram no local do acidente.

As identidades das vítimas, que estavam no caminhão, não foram informadas.

De acordo com a Rota do Oeste, os dois veículos colidiram de frente. O acidente foi registrado no km 644 da rodovia. Não houve obstrução da pista.

As causa do acidente ainda devem ser apuradas.

O motorista da carreta, que estava carregada com adubo, no acidente recebeu atendimento emergencial e depois deve se levado para uma unidade de saúde.

Por G1 MT

