Casal foi preso pela Policia Militar suspeitos de tráfico de drogas no garimpo Patrocínio

Na manhã deste sábado (8) foram presos Edney Junior da Costa Alves, vulgo neném, de 32 anos e Ingridy Suhian da Silva Fernandes de 22 anos pela GUPM Composta pelos guerreiros Sargentos Adelson, Renúbio, D. Silva, Caboe Francieude Tavares e Soldado Laudenir.

Com o casal suspeito de estar traficando no garimpo Patrocínio, região garimpeira do município de Itaituba, sudoeste do Pará, foi encontrada uma certa quantidade de drogas, uma pistola 7.65 Taurus e uma quantia de dinheiro.

O casal esta sendo encaminhados para prestar depoimento na 19° seccional, para as devidas providências cabíveis. A previsão da chegada deles é no final da tarde deste sábado.

Fonte: Tv Online Itaituba – Rota da Madrugada

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

