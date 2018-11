Casal morre em acidente de helicóptero 1 hora e meia após festa de casamento

UVALDE, TEXAS (EUA) — O sonho do casamento durou menos de duas horas para Will Bayler e Bailee Ackerman, de 23 anos. O casal morreu na queda do helicóptero em que embarcaram após deixarem a festa na madrugada de domingo. A celebração, que começou no sábado, aconteceu no rancho da família do noivo, na cidade de Uvalde, no Texas. O piloto da aeronave, o capitão do exército Gerald Green Lawrence, também morreu na tragédia.

As investigações das causas do acidente estão sendo conduzidas pela National Transportation Safety Board. De acordo com oficiais, a queda aconteceu a 24 quilometros de distância do ponto de partida por volta das 1:47 de domingo, no horário local.

Nas redes sociais, convidados compartilharam vídeos dos recém-casados decolando e da noiva dançando com o marido. Jessica Stiley, a dama de honra de Bailee, prestou homenagem à amiga nas redes sociais:

“Minha doce Bailee Raye, meu coração está quebrado em milhões de pedaços enquanto eu sento aqui e penso no resto da minha vida sem minha melhor amiga. Estou tão triste por estar postando estas fotos com isso, mas eu gostaria de compartilhar com todos o quão linda você estava no dia do seu casamento, como eu faria normalmente.”

Jessica também lembrou de estar chorando de felicidade horas antes do acidente enquanto ajudava Bailee na preparação para o casamento, dizendo que “estava feliz pela amiga ter casado com o homem dos sonhos” e “por estar com ele no melhor para sempre que Bailee poderia ter imaginado”.

