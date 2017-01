Casal morto na queda de avião em Mato Grosso será sepultado no Paraná

Bombeiros e profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro às vítimas. Fonte: Só Notícias “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

A área onde ocorreu o acidente foi isolada pela polícia. A Politec Perícia Oficial e Identificação Técnica vai encaminhar laudo para a delegacia municipal e o Cenipa, da Aeronáutica, vai apurar as causas do acidente.

Conforme Só Notícias já informou, o acidente foi no início da tarde. Imagens de uma câmera de segurança mostram o avião em procedimento de pouso e se aproximando de uma pista, às margens da MT-358. A aeronave acabou tocando cabos da rede de alta tensão e caiu. Jose, que pilotava, e a esposa, morrerm no local.

