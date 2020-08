Casal Nielson Ribeiro e Chen Mei Yin será sepultado na tarde de hoje (28), em Ananindeua

Familiares e amigos poderão prestar as últimas homenagens ao casal (Foto:Divulgação)

Não haverá velório. Sepultamento está marcado para às 14h, no cemitério Recanto da Saudade, na BR-316

Os corpos do professor Nielson Ribeiro e de sua esposa Chen Mei Yin serão sepultados na tarde desta sexta-feira (28), no cemitério Recanto da Saudade, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. A informação foi divulgada pela família do casal.

De acordo com a família, não haverá velório em virtude da demora em encontrá-los. Os corpos já foram liberados do Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí e estão a caminho de Belém. A previsão é de que cheguem no cemitério por volta das 13h. O enterro começa às 14h.

“Informamos que as últimas homenagens ao professor Dr. Nielson Fernando da Paixão Ribeiro e sua amada esposa Chen Mei Yin serão no sepultamento que ocorrerá de 14h às 16h de sexta-feira (28), no cemitério Recanto da Saudade (BR 316, Alameda Celestino Rocha S/N)”, comunicou a família em nota.

Por:Redação integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...