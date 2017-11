Casal norte-americano encerra depoimento e viaja para Brasília

O casal de norte-americanos Adam, 39 anos, e Emily Harteau, 37 anos, encerrou o depoimento por volta das 13h40 desta sexta-feira (03), após mais de 4 horas, na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, em Belém. Todo o depoimento foi acompanhado por intérprete da Federal Bureau of Investigation (FBI), que integra o grupo da Embaixada dos Estados Unidos e do Consulado norte-americano no Brasil.

Os americanos foram resgatados por policiais civis e militares ao final da tarde da última quarta-feira (01), no distrito do Curumu, zona rural da cidade de Breves, na região marajoara, no Pará, após serem vítimas de piratas que assaltaram a balsa Andorinha e o empurrador Taigó I no Rio Furo Grande, próximo a Breves, Ilha do Marajó.

Adam e Emily, junto com os filhos, embarcaram para Brasília em um avião comercial, por volta das 16 horas de hoje, após os depoimentos. De lá eles seguirão repatriados para os Estados Unidos.

De acordo com informações da delegada Vanessa Macedo, por se tratar de uma investigação complexa, com muitos detalhes a serem esclarecidos, a polícia terá que trabalhar bem a versão apresentada pelas vítimas. “Existem alguns pontos que já foram esclarecidos, como a execução do roubo, porém ainda existem situações que vão precisar de mais investigações. O depoimento será de base para fazer perícias e verificarmos de fato quantos pessoas participaram do assalto. Até o momento temos a informação de sete pessoas, incluindo uma mulher”, conta.

A delegada detalha que os norte-americanos relataram que fugiram por medo. “Eles ficaram com receio de serem mortos, pois foram muito ameaçados. Durante o roubo, eles relataram que em alguns momentos ficavam calmos e eles pensavam que os piratas tinham abandonado o barco, porém retornavam. A ação dos piratas foi agressiva e eles são de alta periculosidade e isso justifica a ação dos americanos de terem fugido. Não houve agressão física, porém teve agressão psicológica”.

“Eles contaram que os assaltantes chegaram em uma rabeta, a balsa estava em andamento, e eles já foram rendendo a família. Todos estavam armados e a família foi levada para o camarote da embarcação durante todo o tempo do roubo. Eles ficaram por volta das 15h30 até meia noite dentro desse compartimento e resolveram fugir, usando as pranchas, por volta de 1h da manhã, no momento que a embarcação estava parando”, completa a delegada.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos são da região e já são investigados. “Eles reconheceram três assaltantes por fotos”, afirma.

Vanessa Macedo diz ainda que “a ocorrência de pirataria no Marajó, infelizmente, é uma realidade e a polícia trabalha incansavelmente no combate”.

