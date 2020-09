Casal suspeito de dar apoio a ladrões de banco é preso em Paragominas, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo as investigações policiais, o casal foi apontado como quem prestou auxílio logístico aos criminosos antes e depois do crime.

Um casal suspeito de participar de um assalto a banco em Ipixuna do Pará foi preso pela Polícia Civil em Paragominas, sudeste do estado. Ao menos 18 pessoas participaram do crime, explodindo caixas eletrônicos, e aterrorizaram a cidade.

