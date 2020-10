Casal suspeito de torturar e espancar menina de apenas 9 anos em Maracanã é preso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em relação a situação da criança, ela segue internada, já realizou todos os exames necessários no Hospital Municipal de Maracanã e a equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) segue também fazendo todo acompanhamento psicológico.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o casal já foi conduzido para o Sistema Penal do Estado e vai responder por estupro de vulnerável, maus tratos e abandono de incapaz. O caso é apurado sob sigilo.

Segue internada sob cuidados médicos a menina de apenas 9 anos que foi vítima de maus tratos no município de Maracanã, nordeste do Pará. Segundo a polícia, o casal que tomava conta da criança seria o irmão da vítima e a esposa.

