Casal tem casa invadida na madrugada e é morto a tiros em Barcarena

Mulher foi morta na cama em que dormia, enquanto o homem foi assassinado na sala da residência – (Foto:Reprodução)

Na madrugada desta segunda-feira, um crime brutal tirou a vida de um casal que dormia em casa em Barcarena, cidade do nordeste paraense. Alianney Everton da Conceição Sales de 33 anos e Francisca dos Santos foram assassinados com tiros na cabeça, acordados pelos assassinos que invadiram duas residência e não deram qualquer chance de defesa às vítimas

Segundo informações do comando do 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime foi por volta das 2h, no bairro Zita Cunha, na casa que fica na travessa Dalva. Ainda não se sabe quantas pessoas participaram da ação, mas a casa não tinha sinais de arrombamento, o que pode indicar que Alianney abriu a porta da residência para os assassinos. O corpo dele foi achado no chão da sala da casa, enquanto o cadáver de Francisca estava na cama, no quarto do casal.

A PM chegou primeiro ao local, após serem acionados por moradores da região que ouviram os disparos, e em seguida, acionaram a Polícia Civil, que por sua vez solicitou o serviço de remoção ao Núcleo Avançado do Instituto Médico Legal (IML) de Abaetetuba.

Ainda segundo a Policia Militar. Alianney já havia sido preso várias vezes por diversos crimes e, inclusive, estava em liberdade mediante alvará. Alguns moradores da região que falaram com a Polícia disseram que a casa onde o casal morava também funcionava como ponto de comercialização de drogas, o que suscitou a hipótese de que o casal possa ter sido morto em uma disputa do tráfico. Contudo, essas informações ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

Até o momento, nenhum suspeito de participação no crime foi identificado e o caso segue sob investigação.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...