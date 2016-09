Casal usou saco plástico em vez de preservativo

Usar camisinha é uma questão de saúde, pois significa proteger a si mesmo e ao parceiro durante a relação sexual. As campanhas alertam: ‘Sem camisinha, o melhor mesmo é não fazer sexo’. Ou ainda: ‘Sexo sem preservativo, no caso a camisinha, pode trazer diversas Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTS)’.

Um casal de estudantes, que reside no Vietnã, resolveu fazer algo bem pior do que dispensar o uso da camisinha: usar um saco plástico (acredite ou não). De acordo com informações divulgadas pelo site Mirror, era a primeira relação sexual de ambos os jovens que sofreram graves ferimentos logo após o ato.

Segundo a publicação, eles deram entrada no hospital com lesões genitais, escoriações e sangramento. Durante atendimento médico, foram medicados com antibióticos para ajudá-los a recuperar.

O vice-diretor do hospital Rim Hanoi, Nguyen The Luong, disse que o jovem afirmou que tinha vergonha demais para sair e comprar camisinha.

De acordo com o médico, sacos de plástico não têm a elasticidade e a lubrificação necessárias para ser utilizado para a relação sexual. Eles podem causar arranhões e lacrimejamento vaginal, além de não oferecer a proteção contra doenças.

(Com informações de The Mirror)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...