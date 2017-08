Casamento Comunitário será realizado dia 15 de setembro em Novo Progresso

O Casamento Comunitário dia 15 de setembro, será no anexo da igreja Assembléia de Deus no bairro Bela Vista em Novo Progresso.

Os interessados têm que procurar a secretaria de ação social do município para serem selecionados e terem a oportunidade de oficiar a união.

A seleção será oficializada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e cumpre uma série de requisitos para serem beneficiados com a ação. A primeira-dama e secretária de Assistência Social, Michelly Meuchy, explicou que o objetivo do Casamento Comunitário é oportunizar a regularização da união dos casais com renda familiar baixa, priorizando casais com certo tempo de convivência e principalmente regularizar a situação da documentação destes casais que, por não terem a comunhão estável oficializada, enfrentam problemas na hora de realizarem cadastros em programas sociais e inscrições em programas habitacionais por falta de documentação legal. O projeto Casamento Comunitário é uma proposta da Secretaria de Assistência Social em parceria com o Judiciário, Ministério Publico , Prefeitura Municípal,Instituto Edson Royer e Cartório de Registro Civil , que realizará a cerimônia e emitirá a Certidão de Casamento sem nenhum custo para os noivos.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...