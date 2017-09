Casamento comunitário uniu mais de 90 casais em Novo progresso

Evento foi promovido pela Secretaria de Ação Social com apoio da Prefeitura Municipal, Promotoria Pública, Tribunal de Justiça de Novo Progresso, Cartório de Único Oficio e Fói realizado nas dependências da Igreja Assembléia de Deus.(Fotos Facebook Denis Macedo)



Casais de todas as idades aproveitaram a oportunidade para realizar o sonho de constituir uma família.

Noventa e oito casais realizam, na manhã desta sexta-feira (15), o sonho do casamento, de papel passado e com direito a marcha nupcial, o evento aconteceu no pavilhão da Igreja Assembléia de Deus no Bairro Bela Vista em Novo Progresso.

Os casais passaram pelo tapete vermelho, e ainda receberam bênçãos religiosas antes de trocarem as alianças e declararem o amor eterno. Noivos e noivas que participaram do ficaram isentos dos pagamentos das taxas de cartório para oficializar o matrimônio.

Inscreveram-se, mas de 120 casais com a intenção de oficializar o matrimonio, mas somente 98 passaram nas exigências. “Fizemos várias parcerias para viabilizar o evento e hoje o cartório esta aqui com a documentação pronta pra entregar aos casais”, afirmou Michelly Meuchi secretaria de Ação Social. A intenção realizar outro casamento comunitário no próximo ano, finalizou Michelly.

A meritíssima Rafaela de Jesus Mendes Morais Juíza de Direito Titular , representante do MP- Ministério Publico , prefeito Ubiraci Soares (PSC) e o tabelião Mario Mattei, marcaram presença no evento.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

