Casamento do empresário Macedo com a progressense Karine tem show pirotécnico e show de Bruno & Marrone & Jads Jadson em Novo Progresso

O badaladíssimo casamento do empresário Marcio Macedo da Gana Gold minneradora com jovem progressense Karine Gomes movimentou a semana em Novo Progresso.(Fotos:Redes Sociais)

A semana foi movimentadíssima começando pelo casamento no Cartório de Registro Civil na terça-feira 17 de Novembro de 2020, a cerimônia religiosa na Igreja Santa Luzia no sábado (21) com show pirotécnico na entrada dos noivos ao santuário.

Empresário Macedo está com a progressense Karine há mais de dois anos o casamento aconteceu com presença de celebridades e dupla nacional Bruno & Marrone e Jadson & Jadson, em uma festa exclusiva para convidados com as dependências da APRONOP totalmente reformada e decorada para o evento.

Na oportunidade Amanda irmã da noiva Karine também oficializou o casamento com esposo Dionei.

O casal, conversou com convidados, e pousou para fotos. Durante o domingo (22) a festa continuou na residência do casal em Novo Progresso onde receberam amigos e convidados.

Vídeos e fotos foram postados nas redes sociais. O envento foi organizado pela empresa CiaSinfonica de Cuiabá (MT), o video foi postado no facebook .Assista CLIQUE AQUI

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...