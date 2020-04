Casas penais do Pará passam por desinfecção diária para prevenção ao Covid-19, diz Seap

Limpeza em casas penais do Pará — Foto: Agência Pará

Higienização é realizada por meio de pulverizadores entregues a todas as casas penais do Estado.

As unidades prisionais do Pará passam diariamente por desinfecção a fim de prevenir contaminação pelo Covid-19. Segundo a da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a higienização é realizada por meio de pulverizadores entregues a todas as casas penais do Estado.

Os pulverizadores forma entregues no último sábado (28) pela Diretoria de Logística, Patrimônio e Infraestrutura (DLPI). A limpeza é feita com água e água sanitária. Além disso, é realizada a limpeza das celas e blocos, procedimento que já ocorria antes mesmo do avanço da pandemia e contempla o protocolo de segurança do sistema prisional.

De acordo com o secretário de Estado de Administração Penitenciária, Jarbas Vasconcelos, a desinfecção diária é uma forma eficaz de manter o novo coronavírus longe do sistema prisional. “Diversas medidas já foram tomadas, como a separação dos presos que se enquadram no grupo de risco, criação de unidades de acolhimento para casos suspeitos e intensificação das limpezas “, afirma.

Segundo a Seap, para reforçar os cuidados de precaução, foram distribuídos para todas as unidades Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como luvas, máscaras descartáveis, capotes e tocas. Em março, foram entregues mais de 26 mil pares de luvas e 22 mil máscaras para a Região Metropolitana de Belém e interior do Estado, além de cerca de 10 mil litros de álcool em gel. A Seap recebeu ainda 4,5 mil litros de álcool 70% líquido do Governo, que também já foram distribuídos.

Por G1 PA — Belém

