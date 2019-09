Casas são descobertas por vendaval em Novo Progresso

(Foto:WhatsApp) – Moradores do Bairro Nego do Bento e Jardim Paraíso tiveram os telhados descobertos após os fortes ventos ocorridos na tarde desta quarta-feira(18) , no município de Novo Progresso.

De acordo com informações de moradores, a ventania foi tão forte que mais parecia um “Tornado”, deixando os moradores dos bairros atingido com muito medo.

Em áudio nas redes sociais (WhatsApp), moradores pedem ajuda com cobertor, telhas etc, o estrago foi feio!

Junto com os fortes ventos chuva foi registrada em vários pontos da cidade nesta tarde.

Até o momento a situação mais complicada continua sendo no Bairro Nego do Bento , Jardim paraíso e casa popular Escremin, onde as casas foram descobertas.

Falta de energia elétrica também correu e a Celpa já trabalha para o restabelecimento da normalidade.

Não temos um numero exato de casas descobertas, em Novo Progresso a defesa civil esta desabilitada.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...