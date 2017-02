Caseiro de Fazenda é morto em assalto na BR 163

Em Santarém noite cheia de Ocorrências registradas pela PM, em uma delas por volta de 22 :30 horas na fazenda conhecida como “Boa Safra”, de propriedade do do senhor Roberto Massafra. A fazenda localizada na BR 163, Km 61.

Segundo as informações da policia , três bandidos adentraram à fazenda, armados, e ao roubar a residência do caseiro de nome Paulino Alves da Silva, de 40 anos de idade, efetuaram um disparo que acertou o rosto da vítima, que veio a óbito no local.

Os bandidos ainda amarraram A esposa, filho e alguns parentes deixados no quarto da casa, eles foram encontrado pelo gerente da fazenda, de apelido “Tampinha”.

Os bandidos levaram cerca de 10 mil reais e uma espingarda, fugindo em um pálio branco, modelo antigo e lateral amassada.

O supervisor Capitão Cláudio esteve no local e acompanhou o Ten Cel Maués, CMT do 3ºBPM, até o local do sinistro, juntamente com VTR 0318, do 5º Pelotão da cidade de Belterra, onde foram colhidas as informações iniciais.A Policia investiga o caso, o IML foi acionado para o local para remover o corpo da vitima.

Fonte : Elias Junior Noticias

