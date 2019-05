Caseiro do balneário Fonte Azul é assassinado em Itaituba

Por: Portal Giro Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O corpo foi encontrado fora da residência onde o caseiro morava sozinho há dois anos, dentro do balneário. Moradores das proximidades teriam ouvido tiros e acionaram a polícia, que foi até o local com um funcionário da empresa.

Um caseiro do balneário Fonte Azul, identificado como Evaldo Muo Munduruku, de 59 anos, foi morto na noite desta terça-feira (7). Segundo informações apuradas, a vítima foi assassinada com um tiro de arma de fogo e pauladas na cabeça.

