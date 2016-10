Caso Davi-Bebê que nasceu com 5,7 kg , perde peso e passa bem

(Foto Divulgação família)-A mãe do bebê Davi que nasceu com 5,7 kg no Hospital municipal de Novo Progresso, divulgou áudio nos grupos de WhatsApp, informando o estado de saúde da criança. “Davi esta se recuperando bem, encontra-se no setor de reanimação na pediatria do hospital Municipal de Santarém. Apesar de não ter os braços quebrados, conforme se suspeitava logo após o parto, a criança sofreu lesões musculares e vai precisar de fisioterapia para movimentar os braços. O problema mais grave ocorreu no braço esquerdo, por falta de oxigênio no cérebro somente após 04 a 06 anos de fisioterapia ele deve movimentar o membro normalmente”.

Josiane informou que o bebê esta bem melhor, já foi retirado as sondas, começou a mamar e tomar soros, ficou esses dias sem alimentação para emagrecer, e já esta com 4,915 gramas e esta estável. Responde tem reflexo esta aprendendo a mamar, esta sem sonda e tomando soro. A suspeita de ter quebrado os braços foi descartada, o problema maior devido falta de oxigênio no cérebro , mas já recuperou.osiane disse ter tido uma crise pós paro , mas foi atendida na emergência do hospital em Santarém e passa bem.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

