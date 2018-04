CASO DE POLÍCIA – Pastor tenta curar mulher, joga ela no chão e ela fica tetraplégica

Pastor tenta curar mulher, joga ela no chão e ela fica tetraplégica (Foto: Divulgação)

Uma mulher ficou tetraplégica depois de ter sido jogada no chão pelo pastor de sua igreja. O motivo? Ele queria curá-la de um problema na coluna. O caso inacreditável aconteceu na cidade de Caruari, que fica a 702 quilômetros de Manaus, no Amazonas.

O pastor foi indiciado pela polícia da cidade por lesão corporal. Segundo os relatos dos fiéis que presenciaram a cena, a mulher estava sentindo dores na coluna quando o pastor José Raimundo, durante o culto, resolveu jogar a jovem de 28 anos no chão para mostrar o poder da fé dele.

Ainda de acordo com os relatos, o pastor disse que ela seria curada se ele a jogasse no chão. Usando sua força e sua fé, o pastor elevou a mulher no alto e a jogou no chão. Agora ela ficou tetraplégica, perdeu o movimento dos membros inferiores e superiores.

(Com informações do Mixturando)

