Caso Eliza Samudio-“Macarrão” deixa a prisão para cumprir pena em regime aberto domiciliar

(Foto Reprodução) – Ao sair do presídio nesta sexta-feira, Luiz Henrique Ferreira Romão, o “Macarrão” destacou que não é um criminoso e que participou do assassinato da modelo Eliza Samudio, em 2010, por ganância. Grande amigo do goleiro Bruno Fernandes, na época, ele ajudou a matar a ex-amante do jogador e acabou condenado por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado. O corpo da modelo, com quem Bruno teve um filho, nunca foi encontrado.

Sentenciado em 2012 a 15 anos de prisão em regime fechado pelo homicídio e por mais três anos em regime aberto pelo sequestro e o cárcere da modelo, Macarrão deixou o Complexo Penitenciário Doutor Pio Canedo, em Pará de Minas, nesta sexta-feira. Após oito anos de cadeia, a Justiça autorizou que ele cumprisse o restante da pena em regime aberto domiciliar.

G1

