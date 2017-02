Caso Paula Andressa: Após 40 dias do desaparecimento da Jovem mãe faz apelo e pede apenas o corpo da filha para enterrar.

O desaparecimento da paranaense Paula Andressa que sumiu em janeiro aqui em Pontes e Lacerda completou mais de 43 dias, a jovem estaria envolvida no garimpo ilegal.

A mãe da jovem em entrevista para uma rádio falou sobre o caso, o último contato que mãe teve com a filha foi a 43 dias e nenhuma informação concreta nova sobre a jovem foi repassada, segundo a mãe, os vizinhos e amigos da jovem não sabe dar nenhuma informação e faz apelo a quem levou sua filha: “…Eu só apelo para a pessoa que fez isso com minha filha faça uma denúncia anônima e entrega o corpo dela, porque para eles não tem valor nenhum, se a vida não tem valor imagina um corpo, mas para nós tem muita importância, então é só o que a gente quer de lá, nós não queremos mais nada porque eu acredito que é muito difícil fazer justiça em um lugar que as pessoas veem e ninguém fala nada, entende”

Ainda de acordo com dona Rosa, sobre a acusação de a filha ser “A loira do garimpo” ela afirmou não ser verdadeira e inclusive a jovem já teria contratado um advogado, e que ela esteve na delegacia de policia civil na companhia de um amigo para esclarecer o fato, e que Paula Andressa foi atendida por um policial, que segundo a dona Rosa não registrou o Boletim de Ocorrências e apenas falou que, Quem não deve não teme.

Sobre a informação que Paula Andressa possa ter fugido da cidade por envolvimento com facção criminosa, a mãe diz não acreditar e que a filha nunca teve problemas com a justiça, ” A minha filha só virou bandida após mais ou menos uns 30, 40 dias morando em Pontes e Lacerda daí ela virou uma bandida, então assim eu gostaria de verdade que o delegado Gilson tivesse com a razão que ela tivesse fugindo de alguma coisa que a gente não sabe, porque pelo menos ela estaria viva, porque eu tenho certeza que minha filha não está viva” afirmou dona Rosa Gregório, ela ainda completou ” a minha filha está morta, eu não quero nada de lá, a única coisa que eu quero, porque nem justiça vai ser feita porque ninguém vai falar quem viu não vai falar, eu só quero o corpo da minha filha eu quero trazer o corpo da minha filha e enterrar aqui só isso que eu quero”.

Confira a entrevista com dona Rosa Gregório da Silva mãe de Paula Andressa:

