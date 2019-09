Casos de câncer entre crianças e adolescentes cresceu 35% nos últimos três anos no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda de acordo com a médica Fabíola, o diagnóstico precoce da doença aumenta as chances de cura. “Hoje a gente tem uma taxa de cura em torno de 80% e 85% dos cânceres infantojuvenis mundialmente, contanto que eles sejam diagnosticados cedo”, afirmou.

Segundo a oncologista Fabíola Castelo Branco, é necessário que a própria comunidade médica fique atenta para que os sintomas não sejam confundidos com o de outras doenças. “Eventualmente as crianças chegam tardiamente porque passaram por vários serviços de saúde até conseguir finalmente em um diagnóstico de câncer”, contou a especialista.

De acordo com o Hospital Oncológico Infantil, o número de casos de câncer infantojuvenil cresceu 35% nos últimos três anos no Pará. O câncer é uma das principais causas de morte de crianças e adolescentes no estado.

