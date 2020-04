Casos de coronavírus no Brasil disparam 1.138 em um dia e total vai a 5.717; 201 mortes

(Foto:Ueslei Marcelino / REUTERS) – São Paulo segue como o Estado com o maior número de casos, com 2.339, com 136 mortes

O número de casos do novo coronavírus no Brasil subiu em 1.138 nesta terça-feira, o que representa de longe o maior aumento diário, e chegou a um total de 5.717, com 201 mortes, informou o Ministério da Saúde.

O número de óbitos aumentou em 42 em relação às 159 mortes registradas até a véspera.

De acordo com a plataforma online do ministério, São Paulo segue como o Estado com o maior número de casos, com 2.339, com 136 mortes em decorrência da Covid-10.

O maior aumento diário no número de casos antes desta terça-feira havia acontecido em 27 de março, quando foram registrados 502 casos, segundo os dados da plataforma.

Por:Reuters

