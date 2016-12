Casos de malária caíram 99% na região do Médio Xingu, no Pará

Os casos de malária caíram 99% em cinco municípios na região do Médio Xingu, nos últimos cinco anos, de acordo com dados Seretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Entre os municípios com melhores resultados se destacam Brasil Novo, que não apresenta casos desde agosto de 2013; Vitória do Xingu, sem registros desde fevereiro de 2015 e Senador José Porfírio, também sem casos desde setembro de 2016.

O município de Altamira registrou o último caso em outubro de 2016, Anapu registrou três casos nos dois últimos meses e Pacajá é o município mais preocupante da região com registro de 332 casos somente em 2016, sendo 67 notificações em janeiro e 18 em novembro.

A região é área de influência direta da Usina Hidrelétrica Belo Monte, onde Norte Energia, responsável pelo empreendimento, promove o Programa de Ação para o Controle da Malária, uma das ações condicionantes para execução da obra.

Além de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu, a Norte Energia em parceria com os orgãos de saúde pública, também desenvolve ações em Pacajá. Nos seis municípios, os índices da doença caíram em 96%, comparados aos períodos de janeiro a novembro de 2011 e 2016.

“A parceria é um passo importante para acabar de vez com a malária no Estado. A região do Xingu já representou até 30% de todos os casos da doença no Pará. Cidades como Pacajá já tiveram até 10 mil casos”, comentou o diretor de Endemias da Sespa, Bernardo Cardoso.

Os números foram apresentados na 17ª Reunião do Programa de Avaliação da Malária, realizada no dia 30 de novembro, em Altamira. O encontro teve a participação também de representantes do 10º Centro Regional de Saúde da Sespa, do Distrito Especial de Saúde Indígena (DSEI) e dos municípios da Área de Influência Direta do empreendimento e Pacajá.

Por G1 Santarém

