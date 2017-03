Casos de roubos lideram ocorrências registradas pelo Niop em Santarém

Ao todo foram registradas 51.695 ocorrências de janeiro a dezembro de 2016.

Em comparação com 2014 e 2015, 2016 apresentou aumento nesse crime.

O Núcleo Integrado de Operações (Niop) divulgou dados sobre os atendimentos realizados em Santarém, no oeste do Pará. Os números são referentes ao ano de 2016. De acordo com o órgão, os casos de roubos lideram a lista dos registros, que crescem a cada ano. Ao todo foram recebidas 51.695 chamadas, sendo 44.516 ocorrências reais. No mesmo períodos, foram contabilizados 848 trotes, como são conhecidas as chamadas que informam falsos crimes.

Outras ocorrências que tiveram mais registros foram de perturbação da ordem pública, ameaça, violência doméstica e desordem.

Atendimento eficaz

Para que o atendimento ocorra de forma eficaz, a população deve repassar as informações necessárias para solução de determinado problema. Mas, o que muita gente não sabe é quais informações que devem ser repassadas ao atendente ao solicitar ajuda dos órgãos de segurança pública do município. A falta de informações precisas pode ocasionar demora no atendimento e dificuldades de acesso das equipes aos locais.

O primeiro passo ao fazer uma ligação para os números de emergência é a identificação pessoal. O nome completo e idade devem ser ditos ao atendente. Depois é necessário informar qual a situação está passando ou presenciando, inclusive com detalhes sobre o ocorrido, e as possíveis causas. Em seguida, é preciso dizer o endereço exato da ocorrência: bairro, rua, avenida, esquina, rodovia, trecho, número da casa, cor do imóvel, entre outros. O perímetro e os pontos de referências também são importantes para facilitar o deslocamento das equipes.

O núcleo Integrado de Operações (Niop) é onde agrega todos os órgãos de segurança do município e do estado para atender aos chamados, entre eles a Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC), Corpo de Bombeiros, Centro de Perícias (CPC), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Superintendência do Sistema Penitenciário (Susipe) e a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT).

Veja abaixo os principais telefones de emergência

– Polícia Militar 190

– Samu 192

– Corpo de Bombeiros 193

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...