Castanhal: dois envolvidos na morte de sargento morrem em confronto com a PM

Uma pistola .40 e um capacete, que seriam do policial assassinado, foram recuperados

Após a morte do sargento Raimundo Meireles dos Reis na manhã de hoje (02), e após a prisão de dois envolvidos, outros dois suspeitos foram mortos em confronto com a PM em Castanhal, município do nordeste paraense.

Segundo informações do Comando de Policiamento Regional III (CPR III), após a prisão de dois suspeitos no bairro Fonte Boa, ainda na tarde de hoje, uma guarnição da Polícia Militar recebeu a informação de que, antes dos detidos naquela residência entrarem na casa, eles tinham sido visto conversando com outros dois homens, que teriam ido em direção ao Conjunto dos Ipês. Após buscas na região, a guarnição da PM conseguiu localizar onde os outros dois suspeitos estavam.

No momento da abordagem, um dos homens portava uma arma caseira e o outro, uma pistola .40, que teria sido roubada do sargento assassinado mais cedo. A PM relatou que os dois suspeitos reagiram com disparos contra as guarnições, ocasião em que os policiais também dispararam para neutralizar o perigo. Ambos foram alvejados pelos policiais.

Os homens ainda foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal, mas não resistiram aos ferimentos. No local onde os outros dois suspeitos foram localizados, a Polícia ainda encontrou, além da arma, o capacete que foi levado durante o latrocínio do sargento Meireles.

2 de Agosto de 2018

