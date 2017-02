Castanhal empata sem gols com o São Raimundo no Modelão.

Foto: Akira Onuma / O Liberal- Apesar de jogar dentro de casa com o apoio da torcida, o Castanhal não conseguiu quebrar o jejum de gols no campeonato paraense. Na segunda rodada da competição, o time ficou no empate em 0 a 0 com o São Raimundo depois de ter sido goleado na estreia pelo placar de 3 a 0. O confronto entre Japiim e Pantera foi realizado no Maximino Porpino, na noite desta terça-feira (31).

Com o resultado, o Castanhal ficou na terceira colocação do grupo A2, enquanto que o São Raimundo assumiu a ponta do grupo A1, com quatro pontos. Vale lembrar que esta segunda rodada será complementada na noite desta quarta-feira (1), com outros três jogos.

O Japiim voltará a jogar no dia 5 de fevereiro, contra o Cametá, às 16h, novamente no estádio Maximino Porpino, enquanto que o São Raimundo receberá o Remo, no Colosso do Tapajós, em Santarém, com transmissão lance a lance pelo Portal ORM News.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...