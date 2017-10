Castelo de Sonho-Homem morre após ser agredido com soco em Bar

Conforme informação repassada ao Jornal Folha do Progresso pela Policia , o autor fugiu do local rumo ignorado e não foi mais encontrado.

O fato aconteceu na noite desta sexta-feira (20) , por volta das 21h30mn, no bar do Pinguim, quando dois homens se desentenderam e começaram a discutir – o homem conhecido por Mineiro desferiu um soco no outro conhecido por Piauí, este caiu ao chão e foi constatado que já estava morto.

