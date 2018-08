Castelo de Sonhos – Homem é morto a pauladas durante briga em bar

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A GUPM foi acionada, com a informação de briga, imediatamente os militares dirigiram-se ao local Cbs Francisco, Cbs Ricardo e Sd. Ruan , encontrando a vítima caída em frente ao bar já desacordado. O homem, identificado como Daniel da Silva Oliveira, foi encaminhado para o hospital da cidade, para os procedimentos. Os autores do crime foram identificados, um deles Wegno Alves dos Santos, de 21 anos foi preso. O segundo suspeito Josimar Conceição vulgo Branco ou Grande) que até o momento não foi localizado.

Conforme a Polícia Militar, houve uma briga entre três homens no estabelecimento onde os três bebiam juntos. Um deles foi atingido na cabeça com várias pauladas.

Um homem foi morto a pauladas na manhã desta sexta-feira (17) em Castelo de sonhos. O crime ocorreu no centro do distrito, em frente a um bar da cidade. (Foto:Policia Militar Castelo)

