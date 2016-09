Castelo dos Sonhos: Homem é morto por mulher que não aceitava separação do casal

Após cometer o crime a mesma se dirigiu a delegacia do município e confessou o assassinato.

Segundo informações obtidas pela nossa equipe uma mulher matou seu marido com um tiro na nuca e em seguida se entregou na delegacia em Castelo de Sonhos.

A policia se deslocou a até o local que ela informou que estava o corpo chegando lá constataram a veracidade dos fatos o homem identificado como João estava morto no quarto com a porta trancada.

Segundo oque a Policia passou ele foi morto com um tiro na nuca, A mulher não identificada pela nossa equipe confessou o crime e disse que fez pois o marido queria “separação” e ela não suportava a suposta separação.

Fonte: Castelo online

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...