Cavaleiro sofre queimaduras e cavalo morre ao encostar em fio de alta tensão caído em Santa Julia

Em Sta. Julia – Cavaleiro sofre queimaduras e cavalo morre ao encostar em fio de alta tensão caído.

Um homem ficou ferido com queimaduras pelo corpo no começo da tarde desta sexta-feira (17) em um propriedade rural em Santa Julia, comunidade no município de Novo Progresso.

O Hospital Municipal, não liberou a identificação completa da vítima, disse apenas que se tratava de F.A.B de 41 anos de idade.

A vítima foi internada no Hospital Municípal de Novo Progresso, onde esta foi medicada e exige cuidados, segundo as informações ele “Teve uma situação em que andava a cavalo pela propriedade quando encostou em fios de alta tensão que haviam cedido da torre devido a queda de uma árvore na rede, e ficaram a menos de 02 metros do chão. O cavalo morreu na hora pois foi eletrocutado. O homem levou o choque e foi arremessado a quase 10 metros de distância”, relato que ouvimos no HMNP.

