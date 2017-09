Cavalgadas no interior do estado do Pará marca abertura das Feiras Agropecuárias

Além de ser um evento que marca a tradição, também movimenta a economia dos municípios locais.

O clima rural tomou conta de várias regiões do estado no último final de semana. As cavalgadas marcaram as aberturas das Feiras Agropecuárias nos municípios de Xinguara, Parauapebas, e Castanhal, localizados no sul, sudeste e nordeste do estado. Além de ser um evento que marca a tradição, também movimenta a economia dos municípios locais.

De acordo com o Presidente do Sindicato do município de Xinguara cerca de R$ 30 milhões serão movimentados durante o evento, beneficiando os comerciantes da cidade que nesse período aproveitam para faturar.

A cavalgada abre o início de 20ª Feira Agropecuária de Xinguara que este ano contou com 21 comitivas e quase 3 mil animais. Ao longo dos quase 10 quilômetros os moradores de aproveitaram a manhã de sábado (02) e armaram um acampamento ao longo do trajeto com o objetivo de ver a cavalgada passar de uma maneira mais confortável possível. Um programa na cidade que foi feito por muitas famílias

Castanhal

Em Castanhal, nordeste do estado, a cavalgada parou o centro da cidade, cerca de 500 Cavaleiros e Amazonas foram as ruas para manter a tradição.A cavalgada saiu do bairro Santa Catarina que fica na periferia da cidade e fez um percurso de 8 quilômetros, mais de 500 pessoas participaram do evento.

Mulheres, crianças vestidas a caráter e na animais de várias raças desfilaram pelas ruas de Castanhal, até uma carroça . Pelo menos 10 comitivas de criadores de animais de vários municípios do estado estiveram no evento que parou o centro da cidade.

‘’Eu trabalho aqui no centro e quando eles passam por aqui temos que aproveitar a oportunidade de ver esse desfile tão bonito” Fábio Antônio, vendedor.

A cavalgada marca o incicio da Feira Agropecuária do município que tem a duração de uma semana. Segundo o Sindicato Rural de Castanhal a previsão é que o volume de negócios fechados na feira em 2017 chegue no valor de R$ 5 milhões .

Paraupebas

Segundo a organização da festa cerca de 2 mil pessoas participaram da cavalgada em Parauapebas, Sudeste do estado . Por todos os lados animais cuidadosamente enfeitados foi o que se viu pelas ruas do município. Cavaleiros e Amazonas, gente apaixonado pela montaria.

“Isso é a nossa paixão, nossa cultura que nós temos que preservar, Joilson Silva, tocador de berrante.

A cavalgada anuncia um dos eventos tradicionais em Parauapebas organizado pelo Sindicato dos Produtores Rurais. A Feira Agropecuária no município que acontece de 6 a 10 de Setembro.

