Cavalo causa acidente na rodovia Santarém/Curuá-Una

Carro que atingiu cavalo enquanto trafegava pela rodovia Curuá-Una, em Santarém — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo moradores, é comum animais trafegarem na pista.

No início da manhã desta quarta-feira (8) um cavalo morreu após ser atingido por um veículo no bairro Urumari, na rodovia Santarém/Curuá-Una, no oeste do Pará. Dentro do carro, estava o radialista Armando Carvalho, que felizmente saiu ileso. No momento do acidente, o animal atravessava a pista.

De acordo com moradores, o cavalo também foi atropelado por um ônibus, e diariamente animais são vistos ao longo da rodovia, problema que oferece risco aos condutores que precisam trafegar pela via.

Por G1 Santarém — PA

