Caxias vence o Grêmio e é campeão do primeiro turno do Gauchão

O Grêmio foi derrotado pelo Caxias neste sábado por 1 a 0, no Estádio Centenário, e perdeu a oportunidade de se sagrar campeão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, garantindo uma vaga para a final da competição. O clube grená, com o triunfo, pode conquistar o campeonato pela segunda vez em sua história.

A primeira etapa da final foi bastante movimentada, mas com poucas chances claras para as duas equipes. No principal lance, logo aos 15 minutos, Diego Souza recebeu livre pelo lado direito e arrancou para ficar cara a cara com o goleiro, mas o atacante não bateu bem e o arqueiro fez a defesa sem muitas dificuldades.

A movimentação intensa se manteve no segundo tempo, porém com as oportunidades de gol começaram a aparecer. Na parte final, o Caxias começou a ser mais perigoso, exigindo boas defesas do goleiro Vanderlei. A equipe continuou pressionando até que, aos 33 minutos, Diogo Oliveira aproveitou a sobra de um escanteio, matou no peito e finalizou, estufando as redes do arqueiro Tricolor.

O Grêmio se lançou ao ataque tentando empatar o confronto, mas os donos da casa conseguiram se defender e saíram de campo com o título de campeões do primeiro turno do Gauchão.

Por:Gazeta Esportiva

