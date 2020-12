Cazares marca pela primeira vez, e Corinthians encerra 2020 com vitória sobre o Botafogo

O Corinthians entrou em campo neste domingo e encerrou 2020 com vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, no Nilton Santos. Em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão teve mais uma boa atuação e levou o triunfo com gol de Cazares, que marcou pela primeira vez com a camisa alvinegra, e Mateus Vital.

Com o resultado, o Corinthians termina 2020 com 39 pontos e aparece, momentaneamente, na oitava colocação. A equipe ainda pode ser ultrapassada pelo Santos, que ainda joga na rodada. Já o Botafogo encerra o ano ainda em situação muito complicada, na vice-lanterna da competição com apenas 21 pontos conquistados.

O Botafogo começou o jogo com gás e assustou o Timão logo no apito inicial, em jogada ensaiada na saída de jogo. Depois disso, entretanto, a partida passou a ser muito estudada, com as defesas fechando bem os espaços. O time de Barroca tentava explorar o pivô de Pedro Raúl, mas o centroavante não era acompanhado pelos companheiros no ataque.

O Corinthians tentava chegar com a bola no chão, mas também tinha dificuldade para furar a zaga do Botafogo. Contudo, aos 33 minutos, Mosquito apareceu bem pelo lado direito e cruzou na cabeça de Cazares, que testou firme para abrir o placar e marcar o seu primeiro gol com a camisa do Timão.

No segundo tempo, o Corinthians passou a dominar ainda mais a partida. Com o controle das ações no meio-campo, a equipe paulista criou boas chances para ampliar o marcador, mas pecava nas finalizações. O Botafogo, por outro lado, não conseguia emplacar contra-ataques pela falta de velocidade dos atacantes, além da boa atuação dos defensores corintianos.

Para manter o ritmo, Mancini fez alterações e o Corinthians até chegou a balançar a rede novamente, aos 26, com Mateus Vital, que tinha acabado de entrar, mas a arbitragem assinalou impedimento na jogada. No minuto seguinte, Ramiro ainda mandou uma bomba, que explodiu no travessão de Diego Cavalieri. O Timão chegou a empilhar mais chances desperdiçadas, até que Vital, desta vez em condição legal, limpou a marcação dentro da área e bateu no cantinho para anotar o segundo e fechar a vitória corintiana aos 49 minutos.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto assessoria)27/12/2020 18:28

