CB da PM é assassinado com 14 tiros

Um cabo da policia militar identificado cb Luiz Fernando Dias da Costa foi assassinado com 14 tiros, na madrugada deste sábado (13), na Feira do Açaí, na área do Ver-o-Peso, em Belém. (Foto: Reprodução/ Celso Rodrigues)

De acordo com informações de feirantes, que preferiram não se identificar, três homens já estavam na feira, quando o policial chegou. Imediatamente eles abordaram a vítima e efetuaram os disparos. O cabo da PM ainda tentou fugir, mas foi perseguido pelos criminosos.

Os feirantes contaram ainda que o policial era visto constantemente na feira do açaí, mas não se sabe exatamente o que ele fazia lá, mas acredita-se que fazia “bico” como segurança particular

Os criminosos fugiram em carro modelo Renault Sandero, cor prata. Eles ainda foram perseguidos por uma viatura, mas conseguiram fugir.

Policiais da Divisão de Homicídios estiveram no local e irão solicitar as imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos. No local do crime foram encontrados três projéteis e três estojos de calibre ponto 40.

O cabo Luiz Fernando era lotado no Batalhão de Policiamento de Eventos (BPE), mas estava afastado por questões médicas.

Com informações Dol

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...