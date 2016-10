CBF acata decisão do STJD e tira pontos do Fla

A CBF aceitou nesta terça-feira (18) a suspensão da partida entre Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, acatando pedido do STJD, e alterou a tabela da competição, tirando três pontos do clube rubro-negro referentes à vitória por 2 a 1 na última semana – até que o processo seja julgado pelo pleno do tribunal. Desta forma, ele aparece com 57 pontos na classificação, o que deixa o Palmeiras com sete de vantagem na liderança.

O Fluminense entrou na justiça solicitando a anulação do resultado, com a acusação de que houve interferência externa na anulação de um gol de Henrique. O auxiliar Emerson de Carvalho assinalou impedimento inicialmente, mas o árbitro Sandro Meira Ricci confirmou o gol. No entanto, após uma confusão que durou quase 12 minutos, Ricci voltou atrás anulou a jogada, supostamente por conta de um aviso de um delegado da CBF.

O árbitro irá negar o contato com o delegado da CBF ao STJD, conforme apurou o blog do Rodrigo Mattos. Ricci repetirá a versão da história apresentada por ele à comissão de arbitragem da CBF.

O trio que cuidou do clássico carioca garantiu à comissão que não houve interferência externa. Emerson e Ricci não chegaram a uma conclusão sobre o que decidir no momento, mas após um lembrete de Marcelo Van Gasse, auxiliar que estava do outro lado do campo, lembraram a instrução da CBF que, em caso de dúvidas, deveria ser levada em conta a primeira impressão – que foi de impedimento.

A comissão de arbitragem da CBF condenou a demora para que o trio tomasse uma decisão no Fla-Flu e pediu o afastamento do árbitro Sandro Meira Ricci, pré-selecionado para a Copa do Mundo de 2018, do restante do Campeonato Brasileiro.

(Com informações do UOL)

