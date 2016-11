CBF decreta luto e suspende rodada final do Campeonato Brasileiro

A CBF suspendeu na manhã desta terça (29) a última rodada do Campeonato Brasileiro, que seria realizada no domingo (4).A decisão foi tomada numa reunião de diretoria, encerrada há pouco na sede da CBF, na zona oeste do Rio. A última rodada vai acontecer no dia 11.

A Chapecoense enfrentaria o Atlético-MG, no domingo (4), na Arena Condá.

Na madrugada desta terça, o avião fretado pela delegação do time catarinense caiu quando seguia para a Colômbia, onde disputaria na quarta (30) o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana.Segundo autoridades colombianas, pelo menos 75 pessoas morreram na queda do avião nos arredores de Medellin.

A CBF, que decretou luto de sete dias, também remarcou a decisão da Copa do Brasil, que aconteceria nesta quarta (30) na Arena do Grêmio. O jogo entre Grêmio e Atlético-MG será disputado no dia 7.

Leia a íntegra da nota:

“Em decorrência do trágico acidente ocorrido com a delegação da Associação Chapecoense de Futebol, a Confederação Brasileira de Futebol, por meio de Resolução de Diretoria, decreta luto oficial por sete dias e informa o adiamento de todas as partidas previstas para o calendário do futebol brasileiro por este período: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série A e Copa do Brasil Sub-20.Diante disso, a Diretoria da CBF resolve:

A A partida de volta da decisão da Copa do Brasil, entre Grêmio e Atlético Mineiro, ocorrerá no dia 7 de dezembro, às 21h45min.

B A rodada final da Série A do Brasileirão será realizada no domingo, dia 11 de dezembro, às 17h.

C A final da Copa do Brasil Sub-20, entre Bahia e São Paulo, será realizada no dia 8 de dezembro, às 21h15min. Com informações da Folhapress.

POR Folhapress

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...