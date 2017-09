CBF divulga calendário 2018 com jogos colados na Copa e final da Libertadores na reta decisiva do Brasileirão

A taça do Brasileirão: última rodada pode ter ‘companhia’ da final da Libertadores em 2018 © ESPN.com.br A taça do Brasileirão: última rodada pode ter ‘companhia’ da final da Libertadores em 2018

Com rodada do Campeonato Brasileiro na véspera do início da Copa do Mundo da Rússia e final da Copa Libertadores entre a penúltima e última rodadas do Brasileirão, a diretoria de competições da CBF divulgou nesta sexta-feira o calendário do futebol brasileiro 2018, após a publicação do calendário do futebol sul-americano pela Conmebol, na última quarta-feira.

Os Brasileiros das Séries A e B terão paralisação durante a Copa. No entanto, o calendário mostra que a 12ª rodada da Série A está prevista para o dia 13 de junho, um dia antes da abertura do Mundial da Rússia.

Caso siga o mesmo roteiro deste ano, corre-se o risco de clássicos serem disputados às vésperas da Copa: a 12ª rodada do Brasileirão atual teve os duelos entre Vasco x Flamengo e Santos x São Paulo.

Já a final da Libertadores permanece indefinida. Caso a final aconteça nos tradicionais dois jogos, as datas separadas são 7 e 28 de novembro. Se o formato à la Champions League for adotado, a decisão seria em jogo único, dia 1º de dezembro, entre a penúltima e última rodadas do Brasileirão.

As Séries C e D ainda não tiveram seus calendários publicados porque não há definição se haverá necessidade de parada durante a competição.

A pré-temporada permanece curta, com apenas 14 dias, entre 3 e 16 de janeiro. Não haverá pausa nas datas-Fifa.

Os Estaduais ser realizadas dentro de 18 datas, entre 17 de janeiro e 8 de abril. Já a Copa do Brasil tem 21 datas reservadas, entre 31 de janeiro e 17 de outubro.

Veja, abaixo, as datas das principais competições de 2018. O calendário detalhado pode ser encontrado aqui, e as observações podem ser encontradas aqui.

Campeonato Brasileiro

Série A – de 15/04 a 09/12 (38 datas)

Série B – de 14/04 a 02/12 (38 datas)

Série C – a definir (24 datas)

Série D – a definir (16 datas)

Competições Fifa

Copa do Mundo 2018 – de 14/06 a 15/07 (31 dias)

Datas FIFA para amistosos: de 22/03 a 20/11 (10 datas)

Mundial de Clubes: de 06/12 a 15/12 (10 dias)

Competições da Conmebol

Copa Libertadores – de 31/01 a 28/11 (20 datas)

Copa Sul-Americana – 11/04 a 12/12 (12 datas)

