CBF insiste que Chape cumpra último jogo: ‘Tem que ser uma grande festa’

A assessoria de imprensa da CBF confirmou que Chapecoense e Atlético-MG se enfrentarão na última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para o dia 11 de dezembro, às 17h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó. Segundo a entidade, o jogo será uma forma de homenagear as vítimas da tragédia em Medellín.

– Por questão humanitária, é contra a realização do jogo Chapecoense x Atlético, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro, considerando incabível a sua realização diante dos acontecimentos. É importante, para isto, que haja deliberação da CBF e dos demais clubes da Série A – escreveu o clube.

Na tarde desta quarta-feira, o presidente em exercício do clube catarinense, Ivan Tozzo, comentou sobre a conversa que teve com Marco Polo Del Nero, presidente da CBF, sobre a situação em questão.

Chapecoense perdeu 19 jogadores e toda a comissão técnica em acidente aéreo (Foto: Reprodução) © Fornecido por Areté Editorial S/A – A última rodada do Campeonato Brasileiro foi adiada para 11 de dezembro em razão da tragédia envolvendo a Chapecoense, mas um dos pontos que estão sendo discutidos é justamente a realização da partida entre Chape e Atlético-MG no encerramento da competição nacional.

