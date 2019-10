Ceará derrota o Fluminense em disputa contra o Z4 do Brasileirão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na próxima rodada, o Ceará vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque; o Fluminense vai encarar o Vasco no Maracanã.

O Ceará fez um ótimo primeiro tempo quando conseguiu a vantagem com um gol marcado por Bergson. Na segunda etapa, o Fluminense assumiu o controle da partida, mas não teve competência para colocar a bola nas redes. E acabou castigado nos acréscimos, quando o Alvinegro cearense marcou o segundo gol com Mateus Gonçalves e liquidou as chances dos tricolores.

O Ceará chegou aos 33 pontos ganhos e agora ocupa a 15ª colocação. O Fluminense, por sua vez, segue com 30 pontos na 16ª colocação e pode terminar a rodada na zona do rebaixamento caso o Cruzeiro derrote o Botafogo, nesta quinta-feira.

O Ceará conseguiu um excelente resultado no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Fluminense por 2 a 0, em partida disputada na noite desta quarta-feira, no Castelão. A vitória fez a equipe nordestina respirar na tabela de classificação.

