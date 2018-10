Ceará perde pênalti e Botafogo arranca empate fora de casa

Mesmo dominado durante a maior parte do jogo, o Botafogo conseguiu segurar o Ceará em partida disputada na noite desta segunda-feira, na Arena Castelão, no encerramento da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate sem gols castigou a equipe da casa, que foi melhor durante a maior parte do confronto, mas que não soube transformar em gols a superioridade demonstrada durante os 90 minutos.

E o Ceará ainda desperdiçou um pênalti no primeiro tempo, quando Arthur chutou para fora. Com o resultado, segue na zona de rebaixamento. A equipe nordestina ocupa a 17ª colocação com 31 pontos. O Botafogo chegou aos 35 pontos e agora é o 12º colocado.

O Alvinegro de General Severiano fez um péssimo primeiro tempo, quando só conseguiu chutar uma bola para o gol de Éverson. Melhorou um pouco na segunda etapa com as mudanças feitas por Zé Ricardo, mas nunca conseguiu se impor diante do time da casa. O Ceará mostrou velocidade, agressividade, mas pecou nas finalizações, justificando o zero a zero.

Na próxima rodada, o Ceará vai enfrentar o Palmeiras, no Pacaembu. O Botafogo vai receber o Bahia, no Nilton Santos.

Empurrado pela torcida, o Ceará partiu para o ataque assim que o árbitro deu início ao jogo. O time dirigido por Lisca ficava mais tempo com a bola, mas não conseguia encontrar espaços para penetrar na defesa da equipe carioca.

Aos sete minutos, Matheus Fernandes vacilou e a bola ficou com Felipe Azevedo, que se livrou de Joel Carli e cruzou. Saulo desviou e a bola sobrou para Juninho Quixadá, que bateu de primeira, mas jogou longe do gol do Botafogo. O time dirigido por Lisca seguiu pressionando e, aos 11 minutos, Felipe Azevedo recebeu na entrada da área e tentou colocar no canto, mas Saulo defendeu com segurança.

O Botafogo chegou pela primeira vez com perigo aos 13 minutos em investida de Kieza, que recebeu de Rodrigo Pimpão e chutou cruzado, mas a bola saiu sem levar perigo. Três minutos depois, Joel Carli fez lançamento longo para Kieza, que escorou de cabeça para a conclusão de Gustavo Bochecha, mas a bola passou longe do gol defendido por Éverson.

Aos 17 minutos, após boa troca de passes, Juninho Quixadá entrou pelo meio, mas demorou a chutar e acabou desarmado por Igor Rabello. O time da casa seguia dominando e aos 24 foi a vez de Felipe Jonatan mandar a bomba e a bola assustou Saulo.

Aos 28 minutos, Igor Rabello falhou no domínio e Rodrigo Lindoso derrubou Juninho Quixadá dentro da área. Pênalti que Arthur desperdiçou, batendo para fora. Foi a primeira penalidade marcada a favor do Ceará no Campeonato Brasileiro.

O Botafogo seguia com dificuldades para segurar o ímpeto do adversário. Aos 33 minutos, Arthur recebeu lançamento na entrada da área e bateu rasteiro, mas Saulo defendeu com facilidade. Logo depois, após investida de Calyson, Carli pisou na bola dentro da pequena área e Igor Rabello salvou, impedindo a conclusão do atacante cearense.

Aos 42 minutos, Felipe Azevedo se aproveitou de nova falha do meio campo adversário para arrancar com a bola e chutar para boa defesa de Saulo. No último lance importante do primeiro tempo, Calyson cruzou e a bola bateu no braço de Igor Rabello. Os jogadores cearenses pediram a marcação de pênalti, mas o árbitro nada marcou.

O Botafogo voltou mais aceso para o segundo tempo e, no primeiro minuto, Rodrigo Pimpão cruzou da esquerda e a bola ia enganando Éverson, que fez grande defesa, desviando para escanteio. O time dirigido por Zé Ricardo, que quase não atacou no primeiro tempo, assumiu uma postura diferente e passou a ficar mais tempo com a bola. Aos sete minutos, Gustavo Bochecha recebeu na entrada da área e arriscou, mas a bola saiu sem levar perigo.

A partida ficou aberta, com as duas equipes procurando o gol. Aos 12 minutos, Felipe Azevedo investiu pela esquerda e cruzou. A bola desviou em Luis Ricardo e assustou o goleiro Saulo, mas a bola saiu para escanteio. O técnico Zé Ricardo decidiu tornar a equipe carioca ainda mais ofensiva e trocou o volante Gustavo Bochecha pelo atacante Erik.

Aos 20 minutos, Luis Ricardo perdeu a bola para Felipe Jonatan, que investiu pela esquerda e cruzou para Juninho Quixadá cabecear e colocar nas redes, mas a arbitragem anulou o gol, marcando impedimento do atacante da equipe nordestina.

Aos 30 minutos, Ricardinho fez ótimo lançamento para a entrada de Samuel Xavier, que escorou para o meio, mas a zaga salvou para escanteio. Na cobrança, Saulo fez grande defesa em cabeçada de Ricardo Bueno. A bola sobrou para Ricardinho, que chutou e o goleiro botafoguense defendeu outra vez, impedindo o primeiro gol do Ceará.

A equipe dirigida por Lisca voltou a pressionar em busca do gol, enquanto o Botafogo voltava a mostrar dificuldades para se aproximar do gol defendido por Éverson. Aos 37, após falha de Rodrigo Lindoso, a bola sobrou para Samuel Xavier, que bateu cruzado e mandou para fora. Logo depois, foi a vez de Pedro Ken: na primeira participação, chutou rasteiro, mas a bola saiu. O Ceará seguiu buscando o gol da vitória e, aos 46 minutos, Pedro Ken deu novo susto no goleiro Saulo ao chutar rasteiro e a bola passar bem perto da trave direita.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria/Satiro Sodré/arquivo)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...