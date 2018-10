Ceará vence Chapecoense de virada e deixa a zona de rebaixamento

O Ceará conseguiu uma excelente virada na noite deste domingo, na Arena Castelão, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de sair perdendo com um gol marcado por Doffo, os donos da casa viram Valdo salvar um lance em cima da linha, empatar o jogo na sequência e fecharam o triunfo por 3 a 1 com um lindo gol de Arthur.

Com o resultado, o Vozão deixa a zona de rebaixamento e chega aos 30 pontos conquistados, ultrapassando o Vitória, assegurando que não voltará ao Z4 nem mesmo se o Vasco derrotar o Paraná, nesta segunda-feira. Os catarinenses, por sua vez, estacionam nos 28, na 18ª posição.

O triunfo ganhou importância redobrada porque o Ceará só volta a campo no dia 15 de outubro, contra o Botafogo, também no Castelão. Na próxima rodada, os comandados de Lisca não atuam porque o jogo contra o Cruzeiro foi adiado. Enquanto isso, a Chape recebe o Atlético-MG, às 16h (de Brasília) do sábado, na Arena Condá.

O placar não chegou perto de ser aberto nos primeiros 30 minutos de bola rolando. Em um jogo bastante truncado, a Chape conseguiu travar a maioria das tentativas do leve ataque cearense. Quando conseguiu acelerar uma jogada, o time visitante foi capaz de chegar à meta adversária.

Bruno Pacheco recebeu bola rápida pelo lado esquerdo em cobrança de falta. O lateral esquerdo passou por Samuel Xavier e cruzou na segunda trave. Everson optou por espalmar a bola na interceptação e mandou no pé de Doffo, que chutou para o gol vazio, de primeira.

O lance que mudou o rumo da partida se deu logo aos três minutos. Em outra falha de Everson, que saiu para cortar bola no meio-campo, a bola ficou com Torres e o arqueiro não voltou para a sua área. O meia acionou Bruno Silva, pela esquerda, e o atacante, que acabara de entrar na vaga de Victor Andrade, poderia tocar para dois companheiros no meio. Preferiu o chute, parando em intervenção com os pés de Naldo.

O zagueiro continuou a fazer a diferença, dessa vez no ataque. Aos 12, após bola cobrada na área, Arthur cabeceou para o meio e ele teve a calma de dominar e estufar a rede. Moral e festa da galera, que lideraram o time à virada: aos 15, Arthur deu aula de proteção de bola a Bareiro, deixou o zagueiro no chão e acertou um chute no ângulo de Jandrei.

A virada acabou com qualquer controle que a Chape tinha do jogo, elevando o volume da torcida no Castelão e tornando a vitória cearense questão de tempo. Para fechar o placar, Leandro Carvalho passou fácil por Bareiro e, dentro da grande área, chutou rasteiro. A bola passou por baixo de Jandrei e selou o 3 a 1 alvinegro.

Por:Gazeta Esportiva

